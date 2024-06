Passaggio della Campana al Lions Club Castroreale: Tino Maio succede a Beppe Iacono

L’Auditorium del SS. Salvatore di Castroreale, domenica scorsa 9 giugno, ha fatto da cornice a tre importanti eventi per il Lions Club Castroreale.

Alla presenza delle più alte cariche lionistiche e civili, il club, nato proprio il 9 giugno di un anno fa, ha celebrato il primo anno di attività e contestualmente il passaggio della presidenza da Beppe Iacono a Tino Maio.

L’evento è stato anche occasione per confermare il Patto d’Amicizia con il Lions Club Marchirolo Valli del Piambello, siglato lo scorso 9 Febbraio proprio nel comune del varesotto, ed accogliere ben otto nuovi soci che hanno scelto di sposare la causa Lions.

Ospite d’onore della Cerimonia il Past Direttore Internazionale di LCI, Elena Appiani, attualmente rappresentante di Lions Club International presso il World Food Program delle Nazioni Unite e Leader del GAT per l’Europa. Presenti alla cerimonia anche il Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Salvatore Giacona, il Past Governatore del Distretto 108 Ib1 – Lombardia, Danilo Francesco Guerini Rocco, il I° e il II Vice Governatore eletti del distretto 108 Yb – Sicilia, Diego Taviano e Walter Buscema.

Per la firma del Patto d’amicizia erano presenti il presidente del L.C. Marchirolo Valli del Piambello, Giuseppe Crea, ed i soci del club Francesco Coppolino, Maria Rosaria Infante e Federico Benato.

“Oggi, cari amici, per noi è una data importante – si legge nella nota emessa dal club in merito alla cerimonia – perchè celebriamo il primo anniversario della nostra Charter Night, il nostro primo anno di attività come Lions Club Castroreale. Con il passaggio della campana ufficializziamo il cambio alla presidenza del club da Beppe Iacono a Tino Maio. Ringraziamo il presidente Iacono per la straordinaria dedizione con la quale ha ricoperto un ruolo tanto prestigioso quanto impegnativo, sicuri che la sua azione continuerà incessantemente nel nuovo ruolo di Immediato Past Presidente, ed auguriamo al neo Presidente Maio un anno altrettanto ricco di soddisfazioni garantendogli da subito il massimo supporto da ogni singolo socio.

Siamo lieti di accogliere inoltre i nuovi soci che entrano a far parte del club, Antonino Catanese , Sebastiano Coppolino, Simone Giannetto, Chiara Maio, Antonino Saitta, Mara Tomarchio, Maria Francesca Torre e Candeloro Zanghì, uomini e donne che sapranno senz’altro dare il loro contributo attivo, da veri lions”

“Siamo onorati – continua la nota – di celebrare, insieme agli amici del Lions Club Marchirolo Valli del Piambello, il nostro “Patto d’Amicizia”, che ci lega nelle intenzioni e nel servizio alle nostre comunità. Ringraziamo di vero cuore Elena Appiani per averci onorato della sua presenza unitamente al marito Galeno, nonostante i molteplici impegni che la vedono, anche nei prossimi giorni, protagonista della vita dell’Associazione Internazionale in tutto il mondo.”