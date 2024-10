L’I.I.S Enrico Medi celebra l’Erasmus Days

Dal 14 al 19 ottobre, l’IIS Liceo Medi, diretto dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, ha celebrato gli Erasmus Days: un evento annuale utile a promuove i valori del programma Erasmus+ e condividere i risultati dei progetti realizzati. Le attività si sono svolte in tutti i plessi dell’istituto (Valli, S. Antonino, Palacultura e Castroreale) contribuendo a “far brillare l’Europa”.

La referente Erasmus dell’I.I.S. Medi, Maria Anversa Grasso, ha spiegato che l’iniziativa si è svolta in due giornate diverse, ciascuna con un target differente. In orario curriculare, dopo il concerto dell’Orchestra Erasmus del Medi, che ha eseguito brani con pianoforte, chitarra classica ed elettrica, flauto, violino, violoncello e fisarmonica, gli alunni, che hanno partecipato a mobilità sia all’interno del progetto Erasmus KA2 “Forest Fire Prevention” in Portogallo, sia nell’Accreditamento KA1 in Polonia, Germania e Belgio hanno condiviso le loro esperienze.

Il secondo giorno, in orario pomeridiano, in presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Barcellona P.G., è stato presentato un seminario dedicato a docenti e dirigenti del territorio per lo scambio best practices: esperienze cui i partecipanti alle mobilità KA1 in Francia, Polonia e Olanda hanno condiviso, alternandosi alle esibizioni degli studenti musicisti del Medi.

Il filo conduttore di entrambe le giornate è stata la musica, grazie agli studenti musicisti dei diversi indirizzi: Anita Munafò 5C Liceo Scientifico; Marisol Longo (violino) 5B Liceo Classico; Ginevra Chillari e Anna Milone (pianoforte) 4A Liceo Classico; Irene Perdichizzi (violoncello) 3A Liceo Classico; Vito La Spada (fisarmonica) 2C Liceo Scientifico; Beatrice Merlino (flauto traverso) 2C Liceo Scientifico; Simone Paratore (chitarra) 3C Liceo Scientifico; Maristella De Francesco (chitarra) 1A Liceo Classico; Marco Munafò (chitarra elettrica) 5BC; Lucrezia Genovese (pianoforte) 1B Liceo Classico; Domiziana Abate (flauto) 1D Liceo Scientifico; Giuseppe Spadaro 1F e Cutrupia Giulia 4F Liceo delle Scienze Applicate; Giulia Floramo, Maria Chiara Privitera e Stefano Rappazzo 2D Liceo Scientifico; Gabriele Alberto, Domenico Calabrò della 4D e Dario Corica e Samuele Calabrò della 5D Liceo Scientifico.