Presentato il cartellone di spettacoli dell’associazione “QuiNteatro” al teatro Trifiletti

Si è svolta, all’interno del foyer del Teatro Trifiletti di Milazzo, la presentazione della campagna abbonamenti di “QuiNteatro”.

Dopo l’intervento e i ringraziamenti del Direttore Artistico Giuseppe Pollicina, a seguire sono intervenuti gli altri membri storici, il consigliere Ivan Bertolami, che ha ripercorso la storia dei dieci anni di quiNteatro, il Presidente Tania Alioto che ha illustrato la campagna abbonamenti e parlato delle convenzioni con associazioni e gruppi e, in particolare, l’importante collaborazione con l’Amministrazione Comunale con la quale si è attivata una convenzione speciale per chi volesse abbonarsi a entrambe le stagioni.

Il Tesoriere e responsabile rapporti con gli sponsor, Simona Alioto, ha ricordato l’importanza della collaborazione e del sostegno delle aziende del nostro territorio dando una presentazione di ognuna di esse, e Sophia Sottile, nuova addetto stampa dell’associazione, ha discusso dell’importanza della comunicazione attraverso i social e del coinvolgimento dei giovani.

Il Direttore Artistico ha poi ricordato gli spettacoli in cartellone e presentato i nuovi soci presenti ieri: i giovanissimi Salvatore Il Grande che si occuperà della diffusione social, Sophia Sottile e infine Sabina Bruzzese, la responsabile grafica.

Le nuove tariffe legate agli abbonamenti, che sarà possibile sottoscrivere fino al 17 novembre, avranno un costo da 100 € a130 €; le convenzioni destinate ad associazioni e gruppi, invece, andranno concordate con i responsabili di ciascuna associazione, per un minimo di 4 persone.

Per chi volesse, invece, acquistare sia gli abbonamenti della stagione teatrale di quiNteatro sia quelli della stagione teatrale del Comune, per poter avere diritto alla scontistica prevista dovrà recarsi in teatro o contattare gli uffici comunali di riferimento e la biglietteria di quiNteatro.

Gli spettacoli in cartellone

Il primo appuntamento della stagione sarà il 17 novembre, “Una come me “con Matilde Brandi, Salvatore Buccafusca e Andrea Zanacchi, a seguire “Concerto Gospel” l’8 dicembre con il Coro

Associazione Culturale Polifonico Ouverture, “La ciliegina sulla torta” il 12 gennaio con Edy Angelillo, Blas Roca-Rey, Milena Miconi e Luca Attadia “Il Piccolo Principe in arte Totò” il 19 gennaio con Antonio Grosso, “Faccia un’altra Faccia” il 9 febbraio con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, “Una notte di troppo” il 23 febbraio con Ivan Bertolami, “Gigi, ma che jazz fai?!” il 16 marzo con Gaspare di Stefano, “La governante di Cavour” il 30 marzo con Francesca Nunzi e in chiusura “Le mille bolle blu” il 6 aprile con Filippo Luna.

Per informazioni, abbonamenti e acquisto biglietti il numero di riferimento è 3516468734.