Barcellona, allestita una mostra di disegni e dipinti realizzati dai ragazzi dal centro diurno di contrada Cavalieri del distretto D28

I ragazzi del centro territoriale socio-educativo-riabilitativo di contrada Cavaliere a Barcellona Pozzo di Gotto hanno concluso con una mostra il loro progetto di pittura, iniziato nel febbraio scorso.

La responsabile del centro Chiara Frazzetto ha ricordato come nel corso dell’anno siano state inserite diverse attività ludiche e ricreative, affidate ad alcuni maestri d’arte, tra cui il prof. Vito Natoli, che ha avviato i frequentatori del centro diurno del distretto socio-sanitario D28 verso l’arte del disegno.

“Abbiamo applicato una didattica lenta – ha dichiarato Natoli – in un percorso che ha consentito a tutti, in base alle loro predisposizioni, di farsi avvolgere dal colore, con una terapia che li ha coinvolti, regalandogli la gioia di aver realizzare qualcosa di importante per loro. Con questa mostra è stato premiato l’impegno profuso in questi mesi”.

“Per loro si tratta di una grande soddisfazione – aggiunge la responsabile del centro Chiara Frazzetto – e soprattutto motivo di orgoglio per aver espresso le loro emozioni attraverso la pittura”.