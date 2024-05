Il Comune di Mazzarrà ha aderito al progetto “Con Te”, la teleassistenza a favore di soggetti fragili o con patologie croniche

La Giunta Municipale di Mazzarrà Sant’Andrea ha approvato l’adesione al progetto “Con Te”, finalizzato alla teleassistenza a favore di soggetti fragili o affetti da patologie croniche.

L’adesione comporta l’acquisto di sedici bracciali elettronici, al prezzo di 85 euro ciascuno, da assegnare, in comodato d’uso, ai soggetti, residenti sul territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta. La Cooperativa Sociale H & C Medical coprirà le spese del progetto, ad eccezione appunto dell’acquisto dei soli dispositivi elettronici.

Il progetto pilota “Con Te” ha una potenzialità di fino a 120 assistiti ed è unico nel suo genere nell’ambito dell’assistenza sanitaria domiciliare ed è realizzato allo scopo di fornire a persone anziane o disabili uno strumento sicuro per chiedere soccorso in caso di emergenza. A ciò si aggiunge il sistema di monitoraggio tramite segnale GPS dei segnali cardiaci e dei movimenti di caduta, grazie al “Bracciale Con Te” cui fa capo una centrale operativa h24.

“Con Te” prevede il controllo settimanale sull’utenza interessata, tramite chiamata effettuata dal competente centro operativo, al fine di verificarne esigenze, lo stato di salute psicofisico, la funzionalità dei terminali. Inoltre prevista la visita bisettimanale di un infermiere che effettuerà sull’utente un check up completo (ECG – Saturimetria – Controllo glicemico ed altre valutazioni in telemedicina inviare al medico di fiducia dell’assistito). Inoltre, anche una visita mensile di uno psicologo (anche in video consulto);

“Fin dal mio primo insediamento, nel lontano 2017, il mio pensiero è sempre stato rivolto alle fasce fragili della popolazione – afferma il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Questo progetto è unico nel suo genere alle nostre latitudini e vuole rappresentare un segno tangibile del nostro impegno a tutela di chi vive momenti di difficoltà a causa di patologie croniche, specialmente nel caso in cui viva da solo. Questo costante monitoraggio consentirà di sentirsi protetti costantemente h24. Eventuali anomalie, infatti, saranno prontamente segnalate dai dispositivi elettronici indossati, consentendo l’immediato intervento degli operatori. Un altro passo in avanti per una Mazzarrà sempre più a misura di cittadino. Auspico che i medici di famiglia possano dare il loro valido contributo all’iniziativa, convincendo i loro assistiti a partecipare a questo valido progetto sociale”