Merì, la minoranza contesta la nomina di una esperta alla promozione di attività ludico-ricreative

I consiglieri d’opposizione Rossana Alleruzzo e Marco Raffa hanno presentato un’interrogazione con cui chiedono chiarimenti sulla nomina per sei mesi di una esperta per la promozione e progettazione di attività ludico-ricreative nel comune di Merì.

“Non si discute la bontà dell’iniziativa – affermano i rappresentanti di Evoluzione Civica – anche se ci sfugge un requisito necessario per la nomina dell’esperto quello della “particolare complessità”, ma ci viene da chiedere: in base a quale tipo di discernimento è scaturita la nomina di un secondo esperto per finalità sicuramente nobilissime ma che, in questo momento, a nostro modo di vedere, non appaiono prioritarie, per la Comunità? Non sarebbe stato forse meglio pensare prima a risolvere annose questioni legate all’efficacia ed efficienza dei servizi comunali?”.

I due consiglieri, che insieme all’ex assessore Carmelo Arcoraci hanno costituito il movimento Evoluzione Civica, si riferiscono alla situazione degli impiegati comunali ex articolisti e ASU, che attendo l’adeguamento del monte ore ed alle difficoltà d’organico evidenti nel settore dell’ufficio tecnico, senza dimenticare la mancata attivazione del servizio ASACOM per gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. “Con la somma utilizzata per la nomina dell’Esperta (4500 euro complessivi) – concludono i due consiglieri – si sarebbe potuto garantire il Servizio ASACOM per un anno scolastico ad almeno un alunno in situazione di disabilità più grave, pur non coprendo tutte le ore necessarie. Le iniziative di interesse ricreativo, ludico e culturali potrebbero essere organizzate da associazioni del territorio, come la Pro Loco e l’Associazione Pegaso, con cui è già operativa una convenzione, destinando le somme per l’incarico d’esperto ad altre finalità più urgenti per i cittadini di Merì. Senza nulla voler togliere alla professionalità e alla preparazione della persona degnamente nominata, che non è assolutamente in discussione, il discorso è prettamente economico e di rapporto costi-benefici rispetto alle priorità della nostra Comunità“.