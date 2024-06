Oliveri, il ricco programma di eventi estivi al lido Baiadera: I Respinti, Mario Incudine, Lello Analfino e Giuseppe Castiglia

Il Lido Baiadèra di Oliveri, punto di riferimento per i bagnanti della provincia di Messina, ha allestito un cartellone estivo ricco di appuntamenti e di personaggi di rilievo, variando tra tutti i generi delle spettacolo, tra cabaret, musica popolare e divertimento.

“Saranno 12 serate – afferma il titolare Francesco Scardino – che metteranno al centro i nostri ospiti, regalando momento di spensieratezza, tra musica, cabaret e divertimento. Saranno solo 4 gli eventi che richiederanno la prenotazione con un piccolo pagamento, ma gli altri appuntamenti saranno tutti con ingresso gratuito”.

Si inizia il 29 Giugno con il “Trio Malerba”, con i momenti più importanti a Luglio con la performance di Mario Incudine ed ad agosto con la presenza di Lello Analfino. Ecco il programma completo

E’ richiesta la prenotazione ed un piccolo contributo per gli spettacoli de “I Respinti”, di Mario Incudine, di Lello Analfino e di Giuseppe Castiglia

“Volevamo dare un alternativa seria – conclude Scardino – ai nostri ospiti e a tutti quelli che saranno ospiti nel nostro territorio, una programmazione di spettacoli con grandi e nomi alternati a band musicali della provincia e non solo. Non siamo solo uno stabilimento balneare, puntiamo ad essere il punto di riferimento dello spettacolo per il territorio della nostra provincia. Sarà una scommessa e speriamo di poterla vincere.”