Festa del medico, il barcellonese Andrea Ingegneri è il dermatologo più votato della provincia di Messina

Il barcellonese Andrea Ingegneri è stato il dermatologo più votato della provincia di Messina, in occasione del concorso bandito dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri per premiare i professionisti maggiormente apprezzati per la loro umanità e disponibilità, oltreché per la competenza.

Si è conclusa nei giorni scorsi la IV edizione della “Festa del medico” con un evento al Palacultura di Messina, gremito di gente: il dottore Ingegneri, scelto dai pazienti insieme con altri 29 candidati entrati in nomination attraverso una selezione sul portale dell’ente, ha ritirato la targa dalla mani del presidente dell’Ordine Giacomo Caudo.

“Un riconoscimento che mi riempie di gioia – ha commentato il medico dermatologo – perché viene dal cuore dei pazienti, un onore per me riceverlo in un’occasione così solenne e importante. Rappresenta un punto di arrivo per certi versi, perché mi inorgoglisce e premia i tanti sacrifici che ogni giorno facciamo tutti noi medici per rendere sempre migliore e più empirico il rapporto con chi sta male; dall’altro un punto di partenza perché mi spinge a fare sempre di più per meritarmi la fiducia dell’utenza”. Andrea Ingegneri

Il percorso professionale del dottore Ingegneri è un esempio di dedizione e capacità professionale: specializzato in Dermatologia all’Università di Firenze, ha saputo costruire una solida reputazione grazie all’attenzione ai dettagli, alla costante formazione e all’aggiornamento sulle nuove tecniche e trattamenti. La sua pratica non si limita diagnosi e trattamento delle malattie della pelle, ma si estende anche alla prevenzione e promozione della salute cutanea, aspetti fondamentali per garantire un benessere duraturo ai pazienti.