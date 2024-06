La rock band dell’IC D’Alcontres ottiene il primo posto a Mirto nella Rassegna Scolastica di Musica “Salvuccio Percacciolo”

Quattro studenti dell’Istituto comprensivo D’Alcontres di Barcellona, seguiti dal prof. Sergio Bertolami, hanno ottenuto il primo posto assoluta nella categoria Arte varia della Rassegna Scolastica di Musica “Salvuccio Percacciolo”, che si è tenuto il 30 maggio scorso a Mirto in provincia di Messina.

I ragazzi dell’Ic D’Alcontres con il papà di Salvuccio Piercacciolo

La rock band ha ottenuto il massimo del punteggio 100/100 suonando dal vivo 4 canzoni rock. Giada Cutugno alla voce, Giuseppe Spadaro alla chitarra, Daniele Benedetto al basso e Francesco Mendolia alla batteria, che insieme compongono una giovane rock band chiamata Old Fire presenti in diversi locali dalle zone ed in manifestazioni musicali anche al di fuori dell’ambito scolastico.