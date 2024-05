“Cambio il mondo con un sorriso”: successo per la prima formazione VIP Messina nelle scuole

Si è trattato certamente di un successo: il Progetto “Cambio il mondo con un sorriso”, ideato e realizzato dall’Associazione di Volontariato VIP (Viviamo In Positivo) Messina e accolto di buon grado dal corpo docenti della Bastiano Genovese e dalla Dirigente Francesca Canale, ha divertito e insegnato molto a bambini e adulti

Si è concluso con la fine delle lezioni, il progetto rivolto ai bambini di 5anni della scuola dell’infanzia Bastiano Genovese. Tre incontri più una prova di improvvisazione finale alla presenza delle famiglie per canalizzare la comicità innata del bambino verso atteggiamenti gentili verso l’altro, stimolare la complicità e l’empatia e valorizzare il linguaggio del corpo, rafforzando autostima e condivisione.

Lo staff scuola di VIP Messina composto dai clown Athena, Mariblú, Tartaten, Florella, Dorothy, Sourire, Monpitú, Giocherella e Dorainpoi è stato felice di poter intraprendere questa avventura e farne tesoro.

Tra tutti gli appuntamenti, l’ultimo è quello che conserveranno tra gli archivi più preziosi. Genitori, nonni zii sono stati coinvolti e si sono messi in gioco. I clown, emozionati, hanno ringraziato per avere ricevuto in dono dai bambini la loro fantasia, spensieratezza e mix di emozioni positive.

Il contatto, con abbracci e sguardi, è stato il cavallo di battaglia che ha conquistato tutti i presenti, riportano l’attenzione sull’importanza di considerarci, vivi, presenti, al momento e capaci di scambiare emozioni in maniera diretta e non tramite gli schermi dei telefonini o altri strumenti.