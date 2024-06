Festa della Repubblica al Parco dei Benedettini: un giorno di celebrazioni e inclusione per tutti

In occasione della Festa della Repubblica, il Parco dei Benedettini a Terme Vigliatore, domani 2 giugno, dalle 10 del mattino fino alla sera, si trasformerà in un vivace centro di festeggiamenti.

Sarà una giornata dedicata alla comunità, all’inclusione e alla celebrazione delle nostre radici repubblicane, con una ricca programmazione che promette di intrattenere e coinvolgere cittadini di tutte le età.

Questo evento, come riferiscono gli organizzatori, è pensato per essere un momento di unione e condivisione per tutta la comunità: “La Festa della Repubblica non è solo un ricordo storico, ma un’opportunità per celebrare insieme i valori di libertà, democrazia e solidarietà che ci uniscono come nazione. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, a portare con sé amici e familiari, e a vivere insieme questa giornata speciale”.

Programma della Giornata:

Ore 10:00: Apertura dell’evento e benvenuto ufficiale.

Dalle 10:00 alle 19:30: Intrattenimento musicale non-stop con un mix eclettico di performance dal vivo. Sul palco si alterneranno band locali, crew di ballo, DJ set che spazieranno tra diversi generi musicali, offrendo qualcosa per tutti i gusti.

Area Food: Per soddisfare tutti i palati, sarà disponibile una variegata selezione gastronomica. Potrete gustare deliziosi panini con pulled pork, bubble tea, poke, panini con salsiccia, arrosticini e il tradizionale cuppo siciliano. Una vera festa per i sensi, con piatti che uniscono tradizione e innovazione culinaria.

Conclusione dell’Evento: Alle ore 20:00, per chiudere la giornata in maniera solenne e riflessiva, si terrà la processione del Corpus Domini attraverso i viali del parco che avrà il suo culmine nella chiesa dei Benedettini, centro storico del comune di Terme Vigliatore, per vivere un momento di raccoglimento e spiritualità aperto a tutti.

L’evento si terrà al Parco dei Benedettini, un luogo facilmente accessibile e ampio, che garantisce sicurezza e comfort per tutti i partecipanti, sito in via 15 settembre a Terme Vigliatore.

Saranno predisposte aree relax, punti di ristoro e servizi igienici adeguati in modo da assicurare che sia una giornata piacevole per tutti.

“Unisciti a noi il 2 giugno al Parco dei Benedettini per celebrare insieme la Festa della Repubblica. Una giornata di musica, cibo, gioia e inclusione, per ricordare il passato e guardare insieme al futuro con speranza e unità.”