Calcio a 5, la Meriense conquista un posto in serie C1: domenica l’omaggio al D’Alcontres anche da parte della Nuova Igea Virtus

La Meriense ha conquistato un posto nel prossimo campionato di serie C1 di calcio a 5. I biancorossi hanno concluso il campionato da imbattuti tra le mura amiche, ottenendo 20 vittorie su 22 partite ed una sola sconfitta.

Un cammino trionfale per i ragazzi del tecnico Sebastiano Spinella e del direttore sportivo Pietro Mandanici, che hanno raccolto 61 punti con 132 goal fatti e 42 subiti, risultando la migliore difesa ed il migliore attacco di tutti i gironi siciliani di serie C2.

Sebastiano Spinella

E’ il giusto riconoscimento per la squadra del presidente Nicola Cicciari, costruita con giocatori di un’età media di 21 anni ed un mix di esperienza e gioventù.

“Grazie all’umiltà di questo splendido gruppo – afferma il tecnico Sebastiano Spinella – e alla società che ha dimostrato sempre la sua compattezza abbiamo centrato la promozione diretta con un distacco sulla seconda di 10 punti. Un plauso ed i complimenti vanno ai ragazzi che non hanno mai mollato. Non è mai facile vincere e dal 17 agosto si sono allenati con costanza e serietà”.

Ad aiutare e sostenere il progetto del presidente Nicola Cicciari, ci sono stati la vice presidentessa Miria Calpona, il direttore sportivo Pietro Mandanici, il segretario Giovanni Bambaci, il team manager Giovanni Bambaci ed i dirigenti Mario Giunta, Giuseppe Bellinvia e Cesare Greco.

Lo staff tecnico, con l’allenatore Sebastiano Spinella, è composto dall’allenatore in seconda e preparatore dei portieri Giuseppe Fleres, dai collaboratori Enzo Bilardo e Matteo Alessandro Perdichizzi e dal fisioterapista Giuseppe Scolaro.

Questo è il roster biancoblu:

Portieri: Fiumara Simone, Di Bartola Giovanni, Caravello Salvatore, Rao Simone.

Giocatori di movimento: Livoti Francesco, Giuffrida Antonino, Crisafulli Emanuel, D’angelo Giovanni, Aragona Fabio, Maimone Antonio, Bilardo Tonino, Mandanici Sebastian, Greco Alfredo, Vasi Dario, Sgró Antonio, Costanzo Benito, Bisbano Simone, Coppolino Antony, Greco Gabriele.

La squadra della Meriense sarà ospite della società della Nuova Igea Virtus domenica 5 maggio allo stadio D’Alcontres Barone in occasione dell’ultima gara contro la Fenice Amaranto Reggio Calabria, per ricevere un riconoscimento dopo la bella vittoria del campionato e la promozione in serie C1.