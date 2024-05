Il calcio barcellonese piange la morte di Concetto Miano, che da dirigente ha fatto la storia della Nuova Igea Virtus

Si è spento ieri sera, circondato dall’affetto dei propri cari, Concetto Miano, imprenditore nel settore dell’arredamento, che da dirigente ha segnato la storia del calcio barcellonese e della Nuova Igea Virtus.

Concetto Miano, al fianco dell’Igea Virtus del presidente Immacolato Bonina, negli anni della serie C2, nel 2010 è stato il presidente della cordato che costituiti la Nuova Igea ripartendo dal campionato di Promozione, concluso la promozione in Eccellenza. Dopo la fusione con l’Igea Virtus di Nino Grasso, la passione per la maglia giallorossa lo portò a ricoprire l’incarico di vicepresidente e di primo tifoso della squadra, presente a bordo campo per sostenere i suoi ragazzi. Da dirigente e presidente onorario ha garantito il suo supporto alla squadra barcellonese fino all’anno scorso, festeggiando con i ragazzi e con i dirigenti la vittoria della Coppa Italia e la promozione in serie D. Le sue condizioni di salute sono via via peggiorata per un male incurabile, fino alla brutta notizia di ieri sera, che ha fatto il giro della città e del comprensorio in poche ore.

Concetto Miano festeggia la promozione in serie D nel maggio del 2023

La Nuova Igea Virtus ha pubblicato un messaggio di cordoglio, unendosi al dolore dei familiari: “Per tutti noi è un momento di grande tristezza, perché è morto un pezzo di storia della Nuova Igea Virtus. Lo vogliamo ricordare in un momento di grande gioia per uno dei successi di cui è stato protagonista nel ruolo di dirigente. Sentite condoglianze”.

I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Sant’Andrea e San Vito, che sarà troppo piccola per contenere le tante persone che vorranno tributargli l’ultimo saluto. Concetto Miano, oltre ad essere legato in modo viscerale alla Nuova Igea Virtus, era legato anche al quartieri di Sant’Andrea, dove ha sviluppo la sua attività commerciale, affidata adesso ai figli.

La redazione di 24live, ed in particolare il direttore Giuseppe Puliafito, porgono le sentite condoglianza ai familiari di Concetto Miano in questo momento così triste.