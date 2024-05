Barcellona Basket, arriva la conferma per coach Pippo Biondo e per il suo staff tecnico

Il Barcellona Basket riparte dalla conferma del coach Pippo Biondo in vista della prossima stagione di serie B interregionale.

La società, nella conferenza stampa, ha ribadito la volontà di valorizzare i giovani (come dimostra la conferma di Morangon) e di puntellare la squadra con alcuni elementi che possono garantire l’esperienza per alzare l’asticella e puntare ad un posto nei playoff. I dirigenti hanno espresso la loro soddisfazione per il titolo di campione regionale under 19 e per l’organizzazione del concentramento regionale under 13.

Di seguito proponiamo la conferenza tenuta nella sala stampa del PalAlberti.