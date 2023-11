Barcellona ha ospitato la scienza e le sue relazioni

In città, ospitate dalla dottoressa Enrica Pellegrino, le dottoresse Di Chen dalla Cina e Beren Aylan dalla Turchia. Su Nature, la loro ultima pubblicazione

Non avevamo, di certo, nascosto l’orgoglio e la stima per la dottoressa Enrica Pellegrino, intervistata da 24live.it, in occasione di uno degli 8 marzo scorsi e nemmeno quando, durante la pandemia da Covid-19, lei e la dottoressa Angelica D’Amore lavoravano a fianco di team americani.

Oggi, torniamo a parlare di una delle eccellenze del nostro territorio per raccontare alla cittadinanza che lo scorso weekend, sono stati ospiti della nostra Barcellona Pozzo di Gotto la dottoressa Di Chen (post doc) dalla Cina e per la prima volta in Italia e la dott.ssa Beren Aylan – per la seconda volta nella nostra città – dalla Turchia. Le due dottoresse ospiti di Enrica Pellegrino offrono il loro contributo alla scienza, collaborando nei laboratori del “The Francis Crick Institute” di Londra.

Abbiamo dato loro il nostro benvenuto, grazie alla famiglia Pellegrino che le ha ospitate, e siamo lieti di annunciare che dallo scorso 27 Novembre, dopo la precedente pubblicazione del 15 novembre 2023, possiamo leggere su Nature, l’articolo dal titolo “Stress granules plug and stabilize damaged endolysosomal membranes” in Italiano “I granuli da stress tappano e stabilizzano le membrane endolisosomiali danneggiate”. Accanto al primo autore il dottor Claudio Busi (post doc), di origini argentine – non presente nella nostra città per un contrattempo dell’ultimo minuto, l’approfondimento a cura della dottoressa Enrica Pellegrino (post doc) e della dottoressa Beren Aylan (Phd student).

A tal proposito, ricordiamo che Nature, è una delle più antiche e importanti riviste scientifiche esistenti, forse quella – insieme a Science -, di maggior prestigio nell’ambito della comunità scientifica internazionale. Venne pubblicata per la prima volta il 4 novembre 1869.

Pellegrino e Aylan non sono di certo nuove a pubblicazioni di questo livello, già nel mese di Marzo 2023 avevano esordito come primi autori con l’articolo “ATG7 and ATG14 restrict cytosolic and phagosomal Mycobacterium tuberculosis replication in human macrophages” in italiano “ATG7 e ATG14 limitano la replicazione citosolica e fagosomica del Mycobacterium tuberculosis nei macrofagi umani” sulla rivista Nature Microbiology.

La scienza crea ponti e lo fa anche attraverso le relazioni umane, è per questo che parlare di professionisti di questo livello e di scambi culturali nel nostro territorio, ci aiuta a distrarci dalle storture e a guardare il miglior futuro possibile: tre giovani scienziate, felici di stare insieme, al mare, nella nostra città.