Un’impresa di Barcellona assume con contratto a tempo indeterminato ed orario flessibile una ragazza con meno di 30 anni

Un’impresa di Barcellona, che opera nel settore manifatturiero, assume con contratto a tempo indeterminato ed orario flessibile una ragazza con meno di 30 anni, che non lavori e che non sia iscritta a corsi di studio e/o formazione per la pettinatura di capelli naturali umani, destinati alla realizzazione di parrucche.

Il luogo di lavoro è sito in Barcellona Pozzo di Gotto e se seriamente interessate potete contattare il numero 388042050 dalle 8 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

Nel video l’esempio del lavoro richiesto alle candidate