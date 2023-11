La Uil Scuola vince i primi ricorsi a Barcellona e Patti per il bonus docenti destinato ai precari

La Uil Scuola Barcellona ha ottenuto i primi riscontri positivi ai ricorsi presentati per conto dei docenti precari per ottenere il cosiddetto “Bonus Docenti”.

Sulle circa 50 istanze inviate ai tribunali di Barcellona, Patti e Messina, già 11 hanno ottenuto una sentenza di accoglimento della richiesta a favore di insegnati non ancora di ruolo che negli anni hanno ottenuto una supplenza annuale oppure svolto servizio anche frammentario per almeno 180 giorni. Tra i ricorrenti molti adesso hanno già ottenuto il ruolo, ma per gli anni di precariato hanno ottenuto il riconoscimento tra due e sei annualità.

“Siamo soddisfatti per questi primi risultati – afferma Salvatore Piccolo, segretario territoriale UIL Scuola Messina – che sono arrivati 7 dal giudice del lavoro di Barcellona e 4 da quello di Patti. Attendiamo riscontro anche da Messina, ma queste prime sentenza confermano la bontà del lavoro svolto su questo ambito, a tutela dei docenti precari. Siamo pronti a ricevere le richieste di altri docenti nelle stesse condizioni, ricordando che per gli iscritti al sindacato il ricorso è totalmente gratuito”.

La Uil Scuola di Barcellona era presenta ad una recente manifestazione regionale, che si è tenuta a Siracusa con la presenza di Pierpaolo Bombardieri (segretario generale UIL Nazionale).

Nella foto da sinistra Pierpaolo Bombardieri (segretario generale UIL Nazionale), Salvatore Piccolo (segretario territoriale UIL Scuola Messina), Claudio Parasporo (segretario generale Federazione UIL Scuola RUA Sicilia) e Luisella Lionti (segretaria generale UIL Sicilia).