Taekwondo, la Tiger’s Den Barcellona conquista un argento ai campionati nazionali senior

La Tiger’s Den Barcellona, seppur priva del suo atleta di punta, Giuseppe Foti, infortunatosi la scorsa domenica in Svezia con la nazionale italiana, conquista il podio ai campionati italiani senior di Ancona.

Ad aggiudicarsi la prestigiosa medaglia d’argento in una categoria difficilissima come la 62 kg é la giovane marocchina, residente in Italia, Nouhaila Ammour, che ha conquistato la finale battendo ben 3 avversarie e si è arresa veramente di misura soltanto contro l’atleta dell’esercito e della nazionale italiana, Cristina Gaspa.

Nelle categorie maschili, buono l’esordio del filippese Alex Cassata che, nella categoria 80 kg, ha superato brillantemente il primo incontro, cedendo di misura contro l’ex campione italiano De Rosa.

Sottotono la prestazione di Michele Fugazzotto, che è ritornato all’agonismo dopo un lungo periodo di inattività.

Il commento del Maestro Giuseppe Sottile: “Ancora uno splendido risultato che ci ripaga dei tanti sacrifici. Siamo molto dispiaciuti per Peppe Foti, che si è infortunato ad una settimana da un campionato italiano che lo vedeva come indiscusso protagonista. Al contempo siamo felicissimi per la medaglia di questa ragazza che, arrivata da pochi anni in Italia e nella nostra palestra, è riuscita ad integrarsi e a farsi volere bene da tutto il gruppo, divenendo elemento trascinante del gruppo”.