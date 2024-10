La Nuova Igea Virtus ferma la corsa della Vibonese e si preparare al turno infrasettimanale a Paternò

E’ una settimana intensa per le formazione di serie D, come la Nuova Igea Virtus, impegnate in tre gare nell’arco di otto giorni.

Nella partita di ieri contro la Vibonese di mister Facciola, la squadra giallorossa non ha brillato sotto il profilo atletico, complice i carichi di lavoro svolti nella scorsa settimana come ricordato dal tecnico Francesco Di Gaetano. Biondo e compagni hanno comunque tenuto bene il campo, con una supremazia di gioco che non ha prodotto occasioni nitide da gol e rischiando solo nel secondo tempo sul palo di Squillace e su qualche situazione da palla ferma.

Alla fine del match l’allenatore della Nuova Igea Virtus si è detto soddisfatto per la capacità di interpretare la partita dei suoi ragazzi e per l’obiettivo di proseguire la striscia di risultati positivi iniziati con la vittoria di Acireale. Da oggi l’attenzione è concentrata sulla gara di mercoledì sul campo del Paternò, anche se i tempi sono stretti e sostanzialmente c’è solo il tempo oggi di una seduta defaticante per chi ha giocato e domani della rifinitura, prima del trasferimento alle pendici dell’Etna. Domenica poi si torna al D’Alcontres per il match contro la Nissa, che chiude una settimana intensa ed importante per definire gli equilibri della classifica.