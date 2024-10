Taekwondo, quattro medaglie per la Tiger’s Den Barcellona al Dutch Open di Eindhoven

Sono quattro le medaglie conquistate dalla Tiger’s Den Barcellona al Dutch Open di Eindhoven, in Olanda. A conquistare il podio, nella competizione più avvincente d’Europa, sono Giuseppe Foti, Clio Sottile, Nino Perroni ed Elena Fazio.

Nella categoria seniores più difficile in assoluto, la 58 kg maschili, con oltre 60 atleti iscritti, Giuseppe Foti ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, approdando in semifinale dopo aver battuto in sequenza ben quattro atleti e cedendo di misura contro l’atleta più in forma del momento, l’albanese Ernest Merdanaj.

Nella categoria cadetti femminili 55 kg, dopo l’argento conquistato in Polonia meno di un mese fa, la campionessa italiana Clio Sottile, studentessa del Liceo Enrico Medi di Barcellona, è risalita sul gradino più alto del podio, battendo tre avversarie, tutte di nazionalità tedesca e riconfermandosi in finale contro l’atleta prima del ranking europeo, la bavarese Emilia Laura Rucinski, già battuta a Innsbruck nel gennaio scorso.

Spettacolare l’argento conquistato da Nino Perroni nella categoria cadetti 33 kg maschili. Il barcellonese, studente dell’Istituto Ettore Maiorana di Milazzo, dopo aver superato ben 3 avversari, tra cui il fortissimo nazionale bulgaro Lyuboslav Milanov, primo del ranking europeo, ha ceduto di misura al termine di un incontro molto equilibrato contro il bravissimo nazionale belga Oscar Delvaux.

Sempre per i cadetti femminili, bronzo di grande valore per Elena Fazio, anche lei studentessa del Maiorana di Milazzo, la quale, dopo aver superato brillantemente l’insidiosa atleta tedesca, ha perso veramente di misura contro l’atleta inglese di origini coreane, Jovie Ho.

Buone le prestazioni anche per gli altri tre atleti della società barcellonese, Martina Calabró, che in quest’occasione è stata costretta a gareggiare nella categoria superiore, Antonino Perroni, che ha vinto il suo primo incontro in campo internazionale, raggiungendo i quarti di finale, e Giuseppe Barbaro che, alla sua seconda uscita all’estero, ha conquistato ancora un quarto di finale, superando brillantemente il suo primo avversario.

Con quattro medaglie conquistate la Tiger’s Den si piazza tra le prime società in una competizione internazionale, che ha visto la partecipazione di numerosissimi club provenienti da ogni parte del mondo.

Soddisfazione da parte dello staff tecnico della Tiger’s Den che annuncia la convocazione in azzurro di Clio Sottile e Nino Perroni, che faranno entrambi parte della squadra nazionale italiana che parteciperà ai Campionati Europei Cadetti che si svolgeranno a Tirana dal 7 al 9 novembre.

L’entusiasmo dei fratelli Giuseppe e Fabio Sottile: “Un risultato davvero strepitoso se si considera che con le 4 medaglie vinte ci siamo classificati ai primi posti della classifica, insieme ad alcuni dei club più importanti del mondo. Siamo inoltre orgogliosi per le recenti convocazioni in nazionale di Clio ed Elena. Avere due atleti in nazionale ad un campionato europeo non è assolutamente da poco. Un plauso agli atleti per la passione e lo straordinario impegno e ai genitori per il supporto e gli enormi sacrifici anche economici, nell’assenza e nel totale disinteresse dell’amministrazione locale, nonostante i nostri successi portino lustro alla nostra città facendone risuonare continuamente il nome in ogni parte d’Europa”.