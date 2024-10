Il Barcellona Basket rompe l’incantesimo e conquista la prima sofferta vittoria contro l’Antoniana

Cuore e capacità di soffrire hanno portato il Barcellona Basket alla prima vittoria stagionale contro l’Antoniana, nella gara di disputato al PalAlberti davanti ad oltre mille spettatori.

La squadra di coach Pippo Biondo ha saputo soffrire nei momenti difficili della gara ed ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per superare un avversario insidioso come la squadra napoletana, al termine di una gara equilibrata che ha visto i padroni di casa sempre in vantaggio. Dopo un primo tempo giocato alla pari e chiuso sul 26-24, Barcellona è riuscita a piazzare il primo break che l’ha portato all’intervallo sul +10 (51-41). La formazione ospite ha avuto una buona reazione nel terzo periodo, che si è concluso sul 70-64, ma i giallorossi con una prova di squadra, nonostante i cinque falli di Manfrè e Lopukhov, ha resistito ai tentativi di riaprire completamente la gara ed alla sirena finale il tabellone ha segnato il punteggio di 88-84.

Dopo aver rotto il ghiaccio, i giallorossi si posso centrare sul prossimo impegno di campionato con l’insidiosa trasferta a Messina con il Basket School di coach Pippo Sidoti, bestia nera della compagine barcellonese.