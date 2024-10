Trofeo Italia di Judo: grande successo a Taranto del Judo Club Pirri di Barcellona

Ottima performance per giovani talenti del Judo Club Pirri di Barcellona al Trofeo Italia di Judo”, dove hanno dimostrato grande abilità e determinazione, conquistando medaglie e complimenti da parte di allenatori e spettatori.

L’evento di livello nazionale è stato ospitato dal Palazzetto dello Sport “PalaMazzola” di Taranto. La manifestazione ha richiamato atleti da tutta Italia, con la partecipazione di oltre 500 concorrenti, suddivisi tra diverse categorie di peso e fascia d’età.

Gli atleti barcellonesi hanno conquistato il terzo posto con Filippo Spagnolo, ultimo anno esordiente B, che si è messo al collo la medaglia di bronzo nella categoria 55 kg, mentre negli esordienti A sono arrivate due medaglie d’oro per Gabriel Valenti nella categoria 38 kg e per Ginevra Imbesi nella categoria +63 kg.

Vanno ricordate le buone prestazioni per gli atleti Matteo Bartolone, classificatosi al 5 posto, Glielmi Antonio, Leonardo Miano e Antonio Calabro per gli esordienti B, mentre negli esordienti A di Filippo Muscolino, Gabriele Caruso 9 e Giada Corica classificatasi al 5 posto.

Assetati di competizione e spirito di squadra, i judoka hanno dimostrato non solo il loro valore agonistico, ma anche il rispetto reciproco, un valore fondamentale del judo. A culminare la giornata, si sono tenute le premiazioni, con le medaglie consegnati agli atleti che si sono distinti nelle rispettive categorie.

Il Trofeo Italia di Judo ha rappresentato un’importante occasione per promuovere il judo in Puglia e in tutta Italia. Con l’auspicio di un’edizione ancora più grande nel prossimo anno, la comunità locale e gli appassionati di judo possono certamente ritenersi soddisfatti del successo di questa manifestazione.