Pubblichiamo in collaborazione con Tuttocampo i risultati e le classiche di Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

Per le squadre barcellonesi sono arrivate una sconfitta per la Nuova Azzurra in Promozione ed una vittoria per l’Orsa Promosport in Prima categoria.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

ClassificaRisultati