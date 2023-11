Tutto pronto a Barcellona per la 27^ giornata nazionale della colletta alimentare

La Rete del Banco Alimentare della Città è pronta per animare la 27^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’evento di carità più partecipato in Italia, in programma sabato 18 novembre 2023. 15 fra Enti caritativi, Associazioni di Volontariato e Club Service con oltre 150 volontari, con la tradizionale pettorina arancione, accoglieranno i clienti dei supermercati coinvolti, invitandoli a donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 730 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare Sicilia (Caritas, Enti del Terzo Settore, Mense per i poveri, Case-famiglia, Comunità per i minori, Centri d’ascolto, Unità di strada, etc..) che sostengono, solo in Sicilia, oltre 280mila persone. «La Colletta Alimentare è un gesto semplice – afferma Pietro Maugeri, Presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV – con il quale cerchiamo di rispondere a un bisogno offrendo un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Rispondere al bisogno materiale di chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, richiama il bisogno di significato di ciascuno di noi»

“Beneficeranno della raccolta – afferma Francesco Borgia, referente di zona del Banco Alimentare e della Colletta Alimentare – anche i 14 Enti che fanno capo alla Rete del Banco Alimentare attiva sul nostro territorio. Una Rete, aggiunge, che è al servizio di oltre 1.000 famiglie e 4.000 indigenti a cui va il nostro Grazie per l’impegno, la dedizione e la disponibilità per il Servizio che rendono alla nostra Comunità. Sono loro a testimoniare concretamente il messaggio del Santo Padre in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri: “I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. […] Possa svilupparsi la solidarietà e la sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di dedizione ai poveri. […] È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l’armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale” che rappresenta il pensiero e l’agire comune di tutti i volontari che parteciperanno all’evento di carità”.

A Barcellona sono questi i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa:

ARD di Piazza Pertini; CONAD di Via Saia d’Agri; Coop 3.0 di Via Nicola Fabrizi; Coop 3.0 di Via Gen. A. Cambria; Eurospin di Via Statale Oreto; Interspar di Via Tempesta, IperSigma di Via On.le Martino; LIDL di c.da Saia d’Agri; MD di Via Industriale; Sigma di Via Rosmini – Petraro; Sigma di Via Regina Margherita; Sigma di Via Amendola; Sigma di Via sant’Andrea

Quest’anno sarà presente anche Terme Vigliatore con questi punti vendita:

CONAD di Via Nazionale; Coop. 3.0 di Via Sottochiesa; Coop 3.0 di Via Nazionale; Mercati Alimentari di Via Del Mare e Sigma di Via I Maggio.