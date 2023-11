Multe per le auto dei pendolari nell’area della stazione di Barcellona: “Pagherò la sanzione, ma servono regole chiare e nuovi parcheggi”

Per molti pendolari della città del Longano, che utilizzano il treno per raggiungere il posto di lavoro o la sede di studio, c’è stata un’amara sorpresa al rientro in città. Gran parte delle auto parcheggiate nell’area di fronte alla stazione sono state giustamente multate dalla Polizia Municipale per sosta fuori dagli spazi consentiti.

Il pendolare, che ha segnalato l’accaduto, oltre a sottolineare come alcune auto fuori posto non sarebbero state multate, ha comunque ammesso le sue responsabilità sulla violazione commessa, ma ha colto l’occasione per segnalare le difficoltà giornaliere che affronta chi sceglie il treno per spostarsi.

“Noi pendolari siamo costretti a violare il codice della strada tutti i giorni, per riuscire ad andare a lavorare! Questa situazione va ormai avanti da anni ed é nota a tutti, amministrazione inclusa.

Il parcheggio della stazione é carente e non ha spazi sufficienti per accogliere tutte le auto delle centinaia di viaggiatori che quotidianamente utilizzano i treni. Gli stalli disponibili, a volte mal segnalati ed al buio nelle ore serali, bastano forse per accogliere un terzo delle auto che frequentano la stazione. Alle 7 di mattina, personalmente, li trovo già tutti occupati! Credo che l’Amministrazione abbia il dovere di agire, ampliando gli spazi dedicati al parcheggio autorizzato e segnando nuove strisce in aree che ovviamente non creino problemi alla viabilità. É un diritto di chi viaggia! Al sacrificio quotidiano di noi lavoratori si aggiunge la beffa di essere esposti a ciò che è accaduto oggi e che potrebbe ripetersi infinite volte, senza che nessuno si assuma la responsabilità di offrire un servizio pubblico per lo più inadeguato alle esigenze dei pendolari. Domani, da cittadino onesto, pagherò i miei 29,40 euro, ma spero che chi di competenza intervenga per risolvere il problema”.