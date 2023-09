L’arte di Umberto Cipriano arricchisce i festeggiamenti in onore di Maria S.S. delle Grazie a Terme Vigliatore

Per il tredicesimo anno consecutivo, la scalinata che domina la via del mare, la strada che collega il centro di Terme Vigliatore con il mare, ospita un’altra opera d’arte di un cittadino termense, abile di anno in anno stupisce tutti: Umberto Cipriano.

Anche in questa circostanza l’artista dedica l’opera a Maria Santissima delle Grazie, patrona di Terme Vigliatore la cui festa inizia il 13 con a “fera e temmini” e termina il 15 con la festa religiosa.

Umberto Cipriano quest’anno ha composto l’opera tramite la sovrapposizione e il fissaggio di vari materiali appositamente modellati e colorati: cartapesta, trucioli, sabbia, stoffe, vegetali ecc.,

L’opera è una vera espressione di fede dell’artista Cipriano, che conserva la tradizione e l’arte e ogni anno suscita fascino, stupore, ammirazione da parte delle centinaia e forse più di visitatori provenienti da tutto l’hinterland. Potrà essere ammirata fino alla sera del 15 quando, alle 20, la processione che partirà dalla chiesa madre alle 16, farà tappa davanti alla scalinata per raccogliere il saluto di Umberto Cipriano e di tutti i paesani.

”La Vergine Maria posta al centro dell’opera sulle nubi del cielo – spiega l’artista – è contornata da Santi e Martiri in un trionfo di luce celestiale. Gesù, seduto sulle ginocchia della Madre, non è sorretto dalle braccia materne; Egli guardando l’umanità sembra invitare: “C’è LEI, rivolgetevi a LEI che tutto può”. La Madre accogliendo le preghiere dei suoi figli, fa piovere su di essi una pioggia abbondante di rose, simbolo delle grazie celesti. I figli posti alla sua destra e alla sua sinistra, sono raffigurati con le torce in mano, la cui fiamma rappresenta la FEDE, donata e alimentata dallo SPIRITO SANTO, sotto forma di una colomba bianca”.

Per apprezzare al meglio l’opera, arricchita da uno scintillio di luce che ne esaltano il messaggio che lo stesso artista vuol dare ai visitatori, è consigliato visitarla di sera. Fare tappa in via del mare a Terme Vigliatore può dare a chi lo farà la serenità e la tranquillità che trasmette il messaggio dato dall’opera un invito per tutti all’amore e al rispetto reciproco.

Nelle foto alcuni dettagli dell’opera di Umberto Cipriano