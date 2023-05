Merì: tutto pronto per “Viva la mamma”

Procedono i preparativi per l’evento “W LA MAMMA” del 14 maggio 2023 organizzato dalla a. s.d. Stars Dance Academy di Giusi Cicciari, che si terrà presso la Villa Comunale di Merì sita in via Dott.Vittorio Rundo.

L’evento inizierà alle ore 17:00 con l’animazione a tema a cura di Wonderland. Tante le esibizioni di giovani talenti Meriesi e non, che si susseguiranno durante la serata : poesie, canti, balli, sfilate di moda, difesa personale.

Parteciperà all’evento anche la Scuola Elementare dell’istituto Comprensivo D’Alcontres sez. Merì, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Patrizia Italia.

Sarà allestito il viale dell’arte e della cultura con la presenza delle opere di vari artisti, tra i quali il Meriese, artista di fama internazionale, Prof. Lorenzo Chinnici.

La serata si concluderà con la premiazione del contest fotografico “W la Mamma”, pubblicato sulla pagina Facebook Stars Dance Academy, il quale terminerà sabato 13 maggio alle ore 24:00.

L’evento è patrocinato dall’Ars e a tal proposito la Presidente Giusi Cicciari rivolge un ringraziamento particolare all’Onorevole Pino Galluzzo che nella sua veste istituzionale si è speso al fine di poter rendere fattibile la realizzazione di questo appuntamento cittadino. Insieme a lui, i ringraziamenti sono diretti anche a tutto lo staff e a tutti coloro che saranno parte attiva dello spettacolo ed a quanti saranno presenti.