Merì, festeggiati i cento anni di nonna Filippa: targa ricordo dell’amministrazione comunale  

Sono stati festeggiati i cento anni di nonna Filippa Mastrogiuseppe, originaria di Pratola Peligna in Abruzzo, ma trapiantata in Sicilia nel dopo guerra a 23 anni, per seguire l’amore della sua vita.

A Merì ha costruito la sua famiglia e da pochi mesi è diventata anche trisavola. Con lei hanno festeggiato i cinque figli, gli 11 nipoti, 10 pronipoti e 2 trisnipoti, a cui presto se ne aggiungerà un terzo.

L’amministrazione comunale di Merì, con una delegazione composta dal sindaco Filippo Bonansinga e dagli assessori Carmelo Arcoraci e Rossana Alleruzzo, hanno partecipata la festa organizzata in casa di nonna Filippa, consegnando una targa ricordo ed un mazzo di fiori.