L’arresto dei due 15enni per la violenza su una 12enne: ulteriori dettagli forniti dai Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina ha diffuso una nota ufficiale con cui ha fornito ulteriori dettagli sull’arresto dei due 15enni accusati di violenza sessuale su una 12enne di Barcellona Pozzo di Gotto.

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’eseguire la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due 15enni, hanno contestato non solo i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di violenza sessuale e pornografia minorile, ma anche la violenza privata per aver minacciato la ragazza a non raccontare a nessuno quanto avvenuto..

I provvedimenti sono scaturiti dagli accertamenti condotti dai Carabinieri, diretti dalla Procura per i Minorenni, dopo che, nel dicembre scorso, i genitori della 12enne si erano presentati in caserma, per per denunciare un abuso sessuale subito dalla figlia, da parte di 2 ragazzi, poi identificati in 2 quindicenni.

La ricostruzione dei fatti, secondo le indagini dei Carabinieri

Dalle indagini, è emerso come, il 7 dicembre scorso, i due giovani avrebbero indotto la ragazza con un pretesto e con minacce, a seguirli, facendola salire a bordo di uno dei loro motocicli. Una volta raggiunta una campagna buia e isolata, dopo averle tolto gli indumenti ed averla bloccata, avrebbero quindi cercato di compiere atti sessuali, non riuscendovi per l’opposizione della vittima. Ai due come già detto è stato contestato anche il reato di “pornografia minorile” per aver ripreso i momenti dell’abuso con un telefonino, inviando poi il filmato alla loro cerchia di amici.

Alla luce dei gravi indizi emessi, il Giudice del Tribunale per i Minorenni ha ritenuto necessario adottare la misura del collocamento dei due 15enni in comunità, al fine di avviare un percorso educativo, con l’ausilio di operatori professionali.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.