Carnevale 2023, sfilata di carri allegorici domenica 19 a Furnari e martedì 21 a Tonnarella

L’amministrazione comunale di Furnari, guidata dal sindaco Felice Germanò, con l’impegno dell’assessore Giovanni Spinella, ha allestito per il Carnevale 2023 due appuntamenti con la sfilata di carri allegorici, così da animare le strade del centro tirrenico.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 19 febbraio con partenza da contrada San Filippo, un circuito per la strade di Furnari e l’arrivo in piazza Marconi. Si replica martedì 21 febbraio con lo stesso punto di raduno, ma con un percorso che raggiungerà la frazione balneare di Tonnarella e con l’arrivo in piazza del Pescatore.