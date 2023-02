Barcellona, video intervista al vice sindaco Calderone e all’assessore Molino dopo la svolta nella giunta Calabrò

Il vice sindaco Santi Calderone, espressione di Fratelli d’Italia, e l’assessore Roberto Molino, fedelissimo del sindaco Pinuccio Calabrò, che con lui rivendica l’appartenenza politica al partito di Forza Italia vicino alla posizione del presidente regionale Renato Schifani, hanno rilasciato una video intervista sul momento che sta vivendo la giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto dopo lo strappo con il gruppo di Forza Italia che fa riferimento all’on. Tommaso Calderone.

Il vice sindaco Calderone ribadisce le motivazione che hanno portato allo strappo, consumato solo formalmente con la vicende dell’adeguamento delle indennità, ma già latente da mesi all’interno dell’esecutivo. L’assessore Molino si concentra anche sui rapporti all’interno di Forza Italia, partito a cui aderisce sia il sindaco Calabrò sia lo stesso Molino, con il sostegno del presidente della Regione, ma che in consiglio comunale nella sua maggioranza si è spostato all’opposizione della giunta. Il confronto si è quindi spostato sugli obiettivi per i prossimi mesi di attività amministrativa, che non possono prescindere da un’analisi attenta della tenuta dei conti comunali, in attesa della valutazione definitiva del piano di riequilibrio da parte del Governo nazionale.

Buona visione