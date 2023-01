ArtisticaMente: Le Ali di Trinacria celebra la poesia e la narrativa

Lo scorso 14 gennaio, presso i locali della Vecchia Stazione di Barcellona P.G. dove è stata inaugurata la Mostra d’Arte, si è tenuto il reading poetico e narrativo promosso dall’associazione Le Ali di Trinacria.

Presieduta dal dr Pasquale Tramontana, l’iniziativa ha visto la partecipazione di molti poeti e scrittori del territorio che hanno recitato e letto alcuni loro componimenti, al fine di celebrare l’arte in tutte le sue forme e dare vita a un Festival che ha già ospitato scuole e cittadinanza.

Come sottolineato dall’avv. Fortunato Gitto, “si è trattato di un momento unico per dare spazio all’arte creativa in tutte le sue forme. Oltre alla mostra e agli artisti che hanno prodotto le loro opere davanti ai visitatori, non poteva mancare l’espressione poetica e narrativa all’interno di questo festival”.

Hanno preso parte al pomeriggio d’arte moderato dalla professoressa Lina Abate, i poeti: Attilio Andriolo, Francesco Conti, Angeletta Ferrara, Pina Leggio, Giovanni Macrì, Pietro Maiorana, Felice Mancuso, Maria Morganti Privitera, Nella Parisi, Carmen Raimondo, Melania Rossello, Giulia Maria Sidoti, Girolamo Squadrito, Zaccone Giuseppe.

Tra gli scrittori: Antonino Genovese, Mirella Genovese, Donatella Manna e Vito Natoli.

A intrattenere con intermezzi musicali, al violino la piccola Dorotea Perdichizzi.

La mostra è ancora fruibile e lo rimarrà fino al 20 gennaio.