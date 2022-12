Antonino Genovese vince GialloLuna NeroNotte 2022

Martedì 13 dicembre nella sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino 1, a Ravenna, Antonino Genovese, lo scrittore di Barcellona Pozzo di Gotto, trionfa per il secondo anno consecutivo al prestigioso premio letterario GialloLuna NeroNotte bandito dall’ass.ne Pa.Gi.Ne., presieduta da Nevio Galeati.

Genovese quest’anno vince la sezione romanzi inediti con l’opera “Il volo della civetta” e si piazza davanti agli altri due finalisti: “L’ultima indagine” di Luca Notarianni e “L’ultimo battito” di Alessio Chiadini Beuri.

Genovese è stato premiato da Nevio Galeati e Vania Rivalta, editor della casa editrice Clown Bianco edizioni. La motivazione della giuria: “un quadro storico ben delineato, personaggi ben caratterizzati e un’indagine impeccabile”.

L’opera vincitrice sarà pubblicata entro il 2023 da Clown Bianco Edizioni, partner dell’iniziativa, una casa editrice di nicchia nel panorama letterario italiano.

Il romanzo di Genovese è ambientato nel comprensorio tra Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Venetico superiore, in particolare pone l’attenzione su un quadro custodito nella chiesa di Venetico: Il volto santo. A indagare questa volta ci sarà il maresciallo Giacomo Vella, soprannominato l’Islamico, personaggio apparso in un racconto sul Giallo Mondadori nel luglio 2022.