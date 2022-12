Basket, l’Orsa Barcellona compie l’impresa: prima sconfitta alla capolista Piazza Armerina

L’Orsa Barcellona tira fuori l’orgoglio e con una grande prestazione infligge la prima sconfitta alla capolista Siaz Piazza Armerina.

La squadra di coach Pippo Biondo ha saputo tenere la scia della formazione costruita per vincere il campionato fino alla fine del terzo periodo, chiuso sul +1 (57-56) per poi piazzare lo sprint decisivo nell’ultimo quarto, con un parziale di 27-17 ed un finale che mette in evidenza una vittoria schiacciante (84-73).

La vittoria è fondamentale per la classifica, ma anche per il morale del gruppo giallorosso, che nella sfida più difficile di questa prima parte della stagione ha tirato fuori tutto il suo potenziale, dimostrando di poter puntare con convinzione ad un’ottima posizione nella griglia dei playoff.

Ecco il tabellino dell’Orsa Barcellona

Gaipa, G. 0, Fernandez Pena, E. 31, Golubovic, L. 2, Costantino, G. 0, Todorovic, L. 15, Irato, S. 0, Caroe’, F. 15, Cortina, S. 14, Striuga, O. 4, Short, M. 1, Kristapsons, R. 2,