Davide Frizzarin è la nuova guardia della NextCasa Barcellona Basket 4.0

La NextCasa Barcellona Basket 4.0 ha definito l’accordo con Davide Frizzarin, guardia classe 2003 di 190 cm, che vanta un curriculum di tutto rispetto.

Davide è cresciuto infatti nelle giovanili di Rieti e della Stella Azzurra Roma e con la maglia rietina ha esordisce in Serie A2, realizzando anche quattro punti nella sfida contro la Pallacanestro Biella. Dopo aver vissuto un altro anno in Serie B sempre il Rieti, ha vestito la casacca della Virtus Cassino sempre in serie B. Ha iniziato l’ultima stagione ancora con la formazione frusinate, prima del trasferimento in Sicilia, con la maglia del CUS Catania in Serie B Interregionale, dove ha realizzato 23 punti di media a partita.

Per completare il roster manca adesso solo un’ala piccola, che è già stata individuata. Sarebbe un gradito ritorno a Barcellona, ma la trattativa non è stata ancora definita.