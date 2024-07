Il Barcellona Basket ufficializza l’arrivo play-guardia ucraino Tyrtyshnik: definito il girone di serie B interregionale dei giallorossi

Il Barcellona Basket 4.0 ufficializza l’arrivo dell’atleta ucraino con formazione italiana Antony Tyrtyshnik, play-guardia classe 2002 di 182 cm, che era già stata anticipata nelle scorse settimane.

Antony Tyrtyshnik ha iniziato il suo percorso nel basket in Italia nel 2016. Con la maglia della Nuova Pallacanestro Nardò ha esordito in Serie B e Serie A2, con esperienza anche in serie C con le casacche di Monteroni e Calimera. Nelle ultime due stagioni ha vestito la canotta della Virtus Civitanova in Serie C Gold e della Virtus Cermenate in Serie C Unica.

Il suo arrivo era già nell’aria da giorni, dopo le indiscrezioni che devano la società barcellonese sulle tracce del talentuoso atleta ucraino. Alla corte dello staff tecnico guidato da coach Pippo Biondo e composto dai riconfermati Peppe Pirri e Peppe Costantino, manca solo una guardia ed un buon cambio per il ruolo di ala, come conferma il segretario della società Andrea Sottile. “Siamo convinti di aver costruito un roster che possa assolutamente essere competitivo contro tutte le nostre avversarie, sfruttando assolutamente come sempre il catino del nostro Palalberti. Per completare la squadra mancano un paio di giocatori, profili di spessore già individuati dalla società, con cui sono in corso le trattative. La formula del campionato, che prevede i playoff ad orologio per le prime sei con l’automatica salvezza ed i playout per le altre sei formazioni, ci impone come il primo obiettivo quello di centrare una della prime posizioni. In questo modo, oltre al garantirci la permanenza, potremo giocarci le nostre carte nella fase ad orologio con le formazioni del girone pugliese-campano e di provare rientrare tra le prime 8 del raggruppamento meridionale che si giocheranno un posto nella serie B nazionale”.

La Fip ha intanto definito il girone in cui è inserito Barcellona, insieme alle formazioni siciliane del Piazza Armerina, del Basket School Messina, del Castanea e degli Svincolati Milazzo, alle calabresi della Viola RC, del Catanzaro e del Rende, ed alle campane dello Scandone Avellino, dell’Angri, del Marigliano e dell’Antoniana Napoli. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche il calendario del campionato che inizierà ad ottobre.