Il chiarimento dell’ass. Sidoti sul servizio per gli alunni disabili: “Sarà riattivato dopo le feste di Fine Anno”

L’assessore ai Servizi Sociali Gianluca Sidoti, contattato dalla redazione di 24live, ha fornito chiarimenti dopo il comunicato dei consiglieri comunali sull’improvvisa sospensione del servizio di assistenza agli studenti disabili.

“Si è provveduto, pochi giorni dopo il mio insediamento, all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili (ASACOM) per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. L’appalto era in scadenza il 1 Dicembre 2022 e per garantire la continuità del servizio era stata avviata la procedura di proroga per un mese alla ditta che lo aveva gestito fino al 30 novembre.

Posso evidenziare la massima efficienza dei nostri uffici che ricevevano la nota di accettazione da parte dell’attuale gestore Soc. Coop. Sociale Anchise in data 28/11/22 provvedendo all’affidamento in proroga nella successiva giornata del 29/11/22 per tutto il mese corrente con un impegno spesa di € 45.736,94. Tutto regolare fin qui, salvo ricevere dalla stessa Coop. Anchise in data 01/12/22 una comunicazione d’indisponibilità a proseguire il servizio senza una plausibile ragione, lasciando in grave difficoltà l’Ente ma soprattutto privando gli utenti di un servizio fondamentale e necessario .

Le operazioni di gara già avviate si concluderanno entro la metà di Dicembre e potremo garantire il regolare svolgimento del servizio dopo la ripresa delle festività natalizie. Lo sospensione didattica di questa settimana ha ridotto i disagi degli utenti ad una settimana e mezzo.

Ci scusiamo con gli utenti perchè nonostante il nostro Ente abbia svolto al meglio ogni attività per garantire la prosecuzione del servizio, sarà necessario sospendere il servizio per qualche settimana a causa del repentino cambio d’idea della Coop. Anchise. In attesa di concludere le operazioni di gara, sulla scelta della ditta si valuteranno eventuali profili di responsabilità”.