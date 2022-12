Barcellona, sospeso il servizio di assistenza agli studenti disabili: tre consiglieri chiedono le motivazioni

Lo scorso 1 Dicembre è stato interrotto il servizio di assistenza alla comunicazione Asacom, destinato agli studenti disabili delle scuole di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il servizio, secondo quanto riferiscono i genitori, era stato avviato con ritardo e per poche ore settimanali, piuttosto che per il monte ore previsto dalla legge.

I consiglieri comunali Ilenia Torre e Giuseppe Abbate del gruppo Barcellona in Comune e la collega Melangela Scolaro del gruppo misto, chiedono adesso le motivazioni di questa improvvisa interruzione del servizio, su cui già tante contestazioni erano state mosse negli ultimi anni: “Ancora una volta – scrivono i tre consiglieri – siamo costretti ad assistere ad un’ingiustizia a danno delle persone più fragili. L’assistenza alla comunicazione è non soltanto utile per una migliore integrazione degli alunni disabili ma, nella maggior parte dei casi, fondamentale per assicurare ai più fragili quel minimo di assistenza senza la quale non si riesce a garantire né un adeguato apprendimento scolastico, né un dignitoso processo di integrazione sociale. I bambini disabili hanno gli stessi diritti di chiunque altro e invece troppe volte diventano i soggetti passivi di un sistema burocratico-amministrativo in cui spesso sembra che si navighi a vista”.

“Dopo i pessimi risultati dello scorso anno – continua la nota – nessuno si è sentito in dovere di attuare una programmazione che garantisse un servizio dignitoso almeno per quest’anno scolastico, nessuno ha saputo fornire con fatti concreti una risposta a tutti quei genitori disperati che chiedono semplicemente il sacrosanto rispetto dei propri diritti. Nessuno si è posto il problema – visto che era prevedibile che i fondi regionali destinati ai distretti sarebbero stati insufficienti – di stanziare adeguate somme nel bilancio dell’Ente e nessuno ha saputo evitare che un servizio tanto importante venisse improvvisamente interrotto. Adesso i bambini, le loro famiglie, i lavoratori del settore cosa dovranno aspettare? I tempi di una nuova gara? Le traversie di una nuova procedura amministrativa? O che altro? Siamo stufi di sentire parole che puntualmente non trovano riscontro nei fatti. L’unico dato concreto è che anche quest’anno manca la tutela di quei soggetti che rappresentano la base della società e che nella normalità delle cose dovrebbero rappresentare la priorità assoluta per qualunque Sindaco, per qualunque Assessore e per qualunque Amministrazione. Ci auguriamo che con immediatezza l’Amministrazione renda noti, quantomeno, modalità e termini di riattivazione dell’assistenza, perché ad oggi tutto tace”.