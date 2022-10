“Delitti e Maestrale” protagonista al Parco Corolla

Ieri pomeriggio, il Parco Corolla e in particolare la Libreria Giunti al Punto ha ospitato l’autore barcellonese Antonino Genovese e il suo ultimo “Delitti e Maestrale” edito Fratelli Frilli Editori.

In programma, una vera e propria presentazione che però si è evoluta in un firmacopie e in un dialogo in prima persone con l’autore presente che si è intrattenuto con gli ospiti della libreria, disquisendo su noir, thriller, gialli e libri in generale. Non un focus su “Delitti e Maestrale”, ma un vero e proprio momento di arricchimento reciproco, dissonante col caos del consumismo che ci si aspetta da una domenica a un parco commerciale.

“Parlare di libri è sempre un buon modo di trascorrere il tempo, dandogli qualità. Anche se non è stato possibile soffermarsi su una presentazione dedicata al mio ‘Delitti e Maestrale’, intrattenermi con i miei lettori e i miei potenziali tali mi ha arricchito, travolgendomi dentro il mondo di una libreria molto frequentata”. – ha commentato così Antonino Genovese, il medico anestesista ormai conosciuto per essere autore di noir che immortalano i nostri territori, in tutti i modi sia possibile descrivere i luoghi.

