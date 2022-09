Barcellona, consegnati i lavori per le strade provinciali di Femminamorta e Castroreale: eliminato il dosso del vecchio ponte a Calderà

Tre strade provinciali che interessano il centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, saranno oggetto di un intervento straordinario di bitumatura, livellamento, barriere, segnaletica etc., finanziato dalla Città Metropolitana di Messina attraverso il Masterplan, per un importo complessivo di 1.300.000 euro. Si tratta delle strade di collegamento tra Femminamorta e Merì, tra Femminamorta e Oreto ed infine tra Barcellona e Castroreale.

I lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle strade provinciali consisteranno nella realizzazione di opere di drenaggio di rifacimento del cassonetto stradale, nella realizzazione di muretti paraterra e scarificazione e posa di asfalto, nel rifacimento della segnaletica orizzontale e collocazione segnaletica verticale con realizzazione di barriere di sicurezza. Per quanto concerne questo ultimo blocco di lavori, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri mentre il Direttore dei lavori è l’ing. Anna Chiofalo.

“Per questo risultato – afferma il sindaco Pinuccio Calabrò – è doveroso sottolineare la collaborazione con Federico Basile, Sindaco Metropolitano, che ha costantemente condiviso con l’Amministrazione comunale il percorso per la realizzazione degli interventi. La condizione oggettiva delle strade, di fatto ha impedito ai cittadini, per numerosi anni, di spostarsi in sicurezza. L’esperienza conferma che il dialogo e la leale collaborazione istituzionale sono il veicolo più efficace per rispondere alle aspettative dei cittadini e consegnare loro fatti concreti. A breve altri interventi su strade comunali e provinciali, prolungando i chilometri (oltre 15) di interventi manutentivi compiuti in meno di due anni”.

A Nasari sono inoltre iniziati i lavori di rifacimento del marciapiede mancante da molti anni ed a Calderà è stato eliminato il dosso sulla via del Mare, prima dell’incrocio con la litoranea, che era residuato alla rimozione del ponte provvisorio posizionato nel 2012 dopo il crollo del ponte sul Longano.