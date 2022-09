Per Barcellona si preannuncia un post-elezioni tutto da decifrare: a breve sarà necessario un confronto in maggioranza

Per Barcellona Pozzo di Gotto si preannuncia un autunno caldo per l’Amministrazione Comunale e per la maggioranza che l’ha sostenuta alle elezioni comunali del 2020.

A due giorni dalla conclusione delle operazioni di voto per le Politiche e per le Regionali, con il trionfo del centrodestra, le acque a palazzo Longano iniziano ad agitarsi. A gettare il sasso nello stagno è stato il deputato nazionale Tommaso Calderone (pronto secondo le voci di corridoio a ricoprire un incarico di sottosegretario nel Governo Meloni). Nel commentare su 24live.it l’esito della consultazione, l’onorevole non ha lesinato critiche all’azione dell’amministrazione comunale, sottolineando le lamentele di molti concittadini sulla gestione della città. Attraverso le parole di Tommaso Calderone, il gruppo di Forza Italia ha preannunciato la richiesta di un confronto e di una verifica all’interno della maggioranza che ha sostenuto fino ad oggi la giunta del sindaco Pinuccio Calabrò.

Le parole del deputato nazionale non sono passate sotto silenzio, anche per il riferimento sottinteso ad una possibile rottura dalle conseguenze imprevedibile all’interno della maggioranza di palazzo Longano.

Il deputato regionale Pino Galluzzo, il più votato nella lista di Fratelli d’Italia, che insieme a Forza Italia sostiene la giunta Calabrò, nel commentare il risultato elettorale ha chiarito la posizione del gruppo, che presto si costituirà anche all’interno del civico consesso. L’on. Galluzzo ha dato la disponibilità al confronto programmatico all’interno della maggioranza, ma ha escluso un’apertura di dialogo sulla composizione dell’esecutivo nei tre componenti che fanno riferimento a Fratelli d’Italia, riconfermandone la fiducia.

Sul momento post-elettorale che potrebbe cambiare gli equilibri anche a palazzo Longano, arriva anche il commento del consigliere comunale d’opposizione ed capogruppo di Città Aperta Antonio Mamì. Nell’intervista rilasciata a 24live, il candidato alle Regionali primo nelle preferenze per la lista Cento Passi che non ha ottenuto il quorum, ha sottolineato l’importanza per i cittadini che si faccia chiarezza all’interno della maggioranza che sostiene la giunta Calabrò, definendo una volta per tutte chi sta con il sindaco e chi invece non vuole più appoggiarne l’azione amministrativa, nonostante lo abbia proposto agli elettori appena due anni fa.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, che abbiamo contattato, per il momento preferisce non commentare le dichiarazioni post-elettorali ed attende la verifica di maggioranza prima di esprimere la sua posizione.