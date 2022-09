Elezioni 2022, in Sicilia l’affluenza alle Regionali sale al 48,62%: a Barcellona P.G. 20.483 votanti con il 56,38%

Sono aumentati i votanti in Sicilia rispetto alle Regionali del 2017, passando dal 46,75% al 48,62%. Per conoscere il nome del nuovo presidente della Regione si dovrà attendere lo spoglio che inizierà a partire dalle 14 di oggi.

In provincia di Messina si è registrata una crescita in tendenza con la media regionale, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto il dato è stato praticamente uguale a quello del 2017. I votanti sono stati 20.483 votanti con il 56,38%, qualche centinai in meno 20.789 nel numero, ma uguale nella percentuale (56,46%) in virtù di una riduzione degli aventi diritto al voto.

Di seguito riportiamo i dati per provincia e quelli per i comuni messinesi:

2022 2017 Elettori Votanti % Elettori Votanti % Agrigento 480.748 199.308 41,46% 483.996 191.785 39,63% Caltanissetta 272.616 111.267 40,81% 278.371 110.866 39,83% Catania 984.477 514.336 52,24% 986.286 508.576 51,56% Enna 200.388 80.144 39,99% 201.380 75.876 37,68% Messina 576.847 308.058 53,4% 586.346 303.425 51,75% Palermo 1.107.231 555.166 50,14% 1.112.320 516.094 46,4% Ragusa 269.606 126.935 47,08% 267.567 126.519 47,28% Siracusa 356.325 172.341 48,37% 359.715 171.073 47,56% Trapani 378.908 182.315 48,12% 385.130 174.971 45,43% Totale 4.627.146 2.249.870 48,62 % 4.661.111 2.179.185 46,75 %