Terme Vigliatore, approvato in Consiglio il rendiconto 2021 con i voti del gruppo di maggioranza

La seduta del Consiglio Comunale di Terme Vigliatore si è conclusa con il voto favorevole alla delibera di approvazione del rendiconto 2021, espresso solo dai consiglieri di maggioranza.

Il gruppo di minoranza Ora per Terme Vigliatore non ha partecipato alla votazione, dopo aver chiesto invano un rinvio del punto all’ordine del giorno. La richiesta era motivata dalla circostanza che la relazione dei revisori, allegata alla delibera, era stata consegnata a meno di 24 ore dall’inizio della seduta consiliare. La maggioranza, su input dall’Amministrazione comunale, ha ricordato come la mancata approvazione del rendiconto 2021 entro il 15 settembre avrebbe impedito all’ente di partecipare ad un bando per il finanziamento di opera di ripascimento lungo la costa nel tratto antistante la zona di Marchesana. Dopo una verifica procedurale, affidata al segretario comunale, è stata confermata la possibilità per il consiglio comunale di approvare la delibera nella seduta di ieri, senza rinvio. L’opposizione non ha partecipato al voto, riservandosi di valutare la legittimità dell’atto, e la delibera è passata con il via libera degli otto consiglieri di maggioranza.

Nella prima parte della seduta, si è registrata la polemica per la mancata partecipazione dell’Amministrazione comunale alla manifestazione Flower Parade, organizzata dal gruppo Ora per Terme Vigliatore, con un confronto dai toni a tratti accessi tra maggioranza ed opposizione sulla legittimità o meno dell’assenza del sindaco e della giunta all’evento, che è stato comunque apprezzato da tutti i componenti del civico consesso.