Montalbano E., torna l’appuntamento con il corteo storico medievale dell’ingresso di Federico II

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le feste Aragonesi nella la splendida cittadina medievale di Montalbano Elicona,.

L’evento, giunto alla 41^ edizione, iniziato ieri con il Palio dei Quartiere in piazza, proseguirà oggi e dalle 18,00, con il “Corteo Storico Medievale di Rievocazione dell’Ingresso di Re Federico III il Grande” in terram et castrum Montis Albani, unitamente alla sua sposa, la Regina Eleonora D’Angiò, ai cavalieri ed alla corte reale.

Quest’anno vi sarà la partecipazione di diverse rappresentanze dei comuni di Randazzo, Enna, Santa Lucia del Mela, con numerosi figuranti che sfileranno, coi loro magnifici costumi rigorosamente d’epoca, per il borgo e le vie della città. Il nutrito programma prevede l’allestimento nel centro storico delle botteghe e dei mestieri medievali, ed in tale occasione vi sarà il conio con la riproduzione della moneta raffigurante il Re Federico III il Grande, la Taberna degli Almogavari, la presenza della “Compagnia La Barraca” di San Casciano per lo spettacolo di animazione del borgo, giullaresca, con il fuoco e su trampoli, ”I Falchi e la Bottega” del Maestro Agatino Grillo della Scuola di Falconeria Federico II, Raffaele Liuzzo, tra i piu’ bravi musicisti di cornamusa medievale, la Compagnia d’armi Ferro e Fuoco con l’allestimento del campo, I Milites Trinacrie con il loro accampamento e duelli con le spade, il giocoliere Peppino Marabita, la bravissima arpista Ginevra Gilli, la danza persiana ed i fantastici racconti, a cura di Grazia Cernuto, la quale terrà nella mattinata di oggi, alle ore 10 presso una saletta del castello, un laboratorio di danza e cultura persiana. Sono previste le presenze delll’attore Orazio Alba con i Cunti dei paladini, l’Associazione “La Rupe – Officiana Medievale, con il suo giullare Di Dio e le Danzatrici dell’Associazione Sicularagonesia con il suo corteo storico, i tamburi, le danzatrici, l’allestimento del campo degli arcieri dell’Associazione locale A.M.A.L.A.C, l’Associazione locale Mons Albus con i giochi e la Taberna, Cena Medievale Sicilia, Regia Medievalis con la gastronomia medievale e l’erbario e tanto altro ancora.

Il 21 agosto dalle 18 avrà luogo, con partenza dal castello, la Rievocazione Storica dell’ingresso di Re Federico III il Grande a Montalbano, dove solea passar la state. Gli spettacoli del giorno saranno arricchiti con la presenza degli sbandieratori e musicisti dell’Associazione Rione Panzera di Motta Sant’Anastasia. Domenica 21, dalla torre del castello, si svolgerà la sfilata delle dieci Regine di Sicilia, a cura dell’Associazione Medio–Expo, Opificium Stella d’Aragona.

Presenterà le due giornate il Dott. Michele Recupero, cultore ed esperto della storia locale. “Un vero e proprio viaggio nel medioevo davvero da non perdere – hanno dichiarato il sindaco Nino Todaro e l’assessore al turismo Fabio Truglio – in uno dei “Borghi più belli d’Italia”.