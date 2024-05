Il lavoro sui giovani della Nuova Igea Virtus viene premiato con il primo posto nel progetto “Giovani D valore” 2023-2024

E’ stata ufficializzata la graduatoria finale del progetto “Giovani D valore” 2023/2024, che ha visto la Nuova Igea Virtus conquistare il primo posto nel girone I di serie D, con 1026 punti.

Alle sue spalle si sono piazzati il Ragusa (956) ed il Canicattì (923). Le tre società si divideranno il montepremi messo a disposizione della Lnd alle tre società per girone che, come recita il regolamento, “hanno promosso una vera politica dei giovani nell’ambito dei propri organici, con particolare riferimento a quelli provenienti dal vivaio, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali del Campionato di Serie D 2023/2024”. L’utilizzo, spesso da titolari in campionato, di giocatori classe Di Fina, Di Piedi, De Gaetano e Leone (2003), Triolo, Ordonez e Catanzaro (2004), Di Cristina, Verdura, Buscetta, Cannistrà (2005) e La Rosa, Locantro, Abbasse (2006) è stato fondamentale per ottenere questo prestigioso risultato.

La società giallorossa, attraverso le parole del presidente Massimo Italiano, ha espresso la sua soddisfazione per questo importante risultato: “Abbiamo sempre creduto nella valorizzazione dei giovani e per questo abbiamo lavoro in questo anno, creando un nostro settore giovanile, affidato all’ottimo lavoro dei tecnici Salvatore Barresi, Domenico Grasso ed Emanuele Di Salvatore. Ringraziamo lo staff tecnico della prima squadra, che ha saputo valorizzare al meglio i nostri giovani talenti”.

La Nuova Igea Virtus non vuole certo fermarsi qui e guarda al futuro puntando proprio sui giovani. Lo conferma l’accordo, siglato di recente. con la società dell’Academy Barcellona, che porterà alla fusione in una delle realtà giovanili più importanti della provincia di Messina.