Stretta finale per l’apertura della bretella sul Mela: manca l’affidamento dell’incarico per la vigilanza

Siamo alla stretta finale per la riapertura della strada di cantiere, meglio conosciuta come bretella, alla foce del torrente Mela.

Dopo l’approvazione del protocollo d’intera anche della giunta comunale di Milazzo, che segue quella dell’esecutivo di Barcellona, per la riapertura della strada di collegamento sulla litoranea di Ponente manca solo la firma sulla delibera del dirigente tecnico del Comune di Barcellona per affidamento dell’incarico di sorveglianza i varchi che immettono sul bypass al consorzio Tirreno Ecosviluppo Scarl. Nel protocollo è prevista la chiusura tutti i giorni dalle 22 alle 6 ed in occasione delle allerte meteo rosse ed arancioni.

Abbiamo sentito il sindaco Pinuccio Calabrò, che ha confermato l’imminente riapertura della bretella ed ha ribadito come l’ente comunale sui tempi e modalità dei lavori sul ponte non far altro che sollecitare la Città Metropolitana, proprietaria della struttura, il Genio Civile, che sta curando l’esecuzione del lavori e la ditta incaricata ad accelerare i tempi di completamento dell’intervento. Ecco l’intervista: