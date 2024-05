Dal 10 giugno, via alla nona edizione del GREST Wonderland: iscrizioni aperte

Redazionale

Torna l’entusiasmante esperienza estiva presso i locali di Wonderland Srl con il GREST 2024 e l’Inter Summer Camp con doppio appuntamento

Torna anche quest’anno l’offerta estiva di Wonderland Srl, che ormai da 9 anni riempie di gioia l’estate dei bambini, regalando il meritato relax anche ai genitori e ai nonni.

La nona edizione si preannuncia certamente entusiasmante e piena di novità. Da giorno 10 giugno, il centro educativo e ricreativo apre i cancelli ai bambini dai 2 anni in su, per regalare loro un’estate indimenticabile.

“Non mancheranno i nostri gonfiabili, ma anche la nostra piscina! Inoltre, stiamo cercando di introdurre nei nostri momenti ricreativi, anche dei corsi educativi. Lo abbiamo sempre fatto, ma negli ultimi tempi abbiamo deciso di insistere per intercettare i talenti dei bambini e fare in modo che loro possano iniziare a coltivarli. – ha annunciato il CEO di Wonderland, Domenico Rizzo – Anche quest’anno, gli orari saranno flessibili per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie”.

Corso di canto e musica, la danza, il corso di fotografia e quello di equitazione, l’art attack e il bricolage ma anche molto sport: tennis, pallavolo, basket e ovviamente il calcio.

“Il tratto che ci contraddistingue è quello che ci vede offrire sempre il massimo possibile. Così, se vogliamo fare il corso di canto e musica ci affidiamo a professionisti, tra i migliori del nostro territorio e se vogliamo far praticare il gioco del calcio, ci rivolgiamo alla FC Internazionale. – aggiunge Stefano Alacqua, Marketing & Event Manager Wonderland – Anche quest’anno, non mancherà l’Inter Summer Camp in doppio appuntamento. Non più una sola settimana, che tra l’altro è quasi sold out, ma anche la seconda. Dal 22 luglio per la prima e per la seconda settimana, i bambini potranno vivere l’esperienza dell’allenamento agonistico con i tecnici dell’Inter. Questo, insieme a tante altre piccole chicche e novità, sono motivi di grande orgoglio per noi”.

In questo contesto, proprio prima del GREST, la Wonderland Srl ha offerto una formazione specifica per animatori. Due giorni, che lo scorso 18 e 19 maggio, si sono tradotti in accoglienza e formazione nei confronti di nuovi potenziali animatori. “14 persone sono state adeguatamente formate, per riuscire ad essere incluse nel team Wonderland. Abbiamo pensato alla formazione con possibilità di stage per ampliare il nostro team, ma anche per riuscire a formare degli animatori con la nostra impronta, a prescindere di dove decideranno di lavorare” – ha chiarito il CEO Domenico Rizzo. Nella due giorni intensiva, i discenti hanno potuto assistere alle sessioni condotte dal dott. Stefano Alacqua, consulente aziendale, che si è soffermato sull’importanza del ruolo di animatore e sull’importanza di praticare una buona animazione per fare la differenza. Accoglienza e Customer Experience virtuosa sono stati i due obiettivi.

In secondo luogo, la dott.ssa Melania Nania, psicologa clinica specializzata in DSA e Autismo, ha permesso ai presenti di fare un viaggio nel mondo dei bambini di oggi, sottolineando l’importanza del gioco e come riconoscere e gestire i bambini con disturbi evolutivi specifici.

Il dott. Domenico Rizzo, insieme al team Feste – composto da Deborah Reitano, Emanuela Reitano e Antonio Maimone – ha condiviso metodi, strategie e tecniche per organizzare feste ed eventi di ogni tipo. Non è mancata, poi, la parte pratica di formazione e la condivisone piena del tempo.

“Siamo pronti ad affrontare una nuova stagione estiva, con più energia ed entusiasmo che mai. Ci vediamo a Wonderland!” – ha concluso Rizzo.

Il GREST si svolgerà nella sede di Via Enna n. 11 a Barcellona Pozzo di Gotto, con orari flessibili. Infatti, si può scegliere di prenderne parte al mattino dalle 8.00 alle 13.00, oppure pacchetto intero dalle 8.00 alle 16.00, pranzo incluso.

Lo staff Wonderland sarà felice di poter raccogliere le iscrizioni e rispondere a tutte le domande al numero 334 5765 687.

I posti sono limitati e le iscrizioni si chiuderanno tra poco.