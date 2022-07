I consigli comunali di Barcellona e Terme Vigliatore approvano i nuovi piani di riequilibrio

I consigli comunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore hanno approvato i nuovi piani di riequilibrio, con l’obiettivo di programmare un risanamento dei conti pubblici dei due comuni tirrenici ed evitare il dissesto finanziario.

Nella città del Longano, il provvedimento è stato approvato ieri sera con la minoranza consiliare che ha garantito inizialmente il numero legale per aprire la seduta. Per Barcellona si è trattato di una rimodulazione del piano già approvato in passato sulla base delle modifiche predisposte dall’ufficio ragioneria, con il supporto della ditta incaricata dall’amministrazione comunale. Al momento del voto i consiglieri d’opposizione si sono astenuti e la delibera è stata approvata con i voti della maggioranza.

A Terme Vigliatore un analogo provvedimento è stato votato all’unanimità dei presenti nella seduta di stamattina del consiglio comunale. Il dibattito ha messo in evidenza la volontà dei consiglieri di evitare il dissesto, con l’auspicio di poter rispettare le procedure previste dal piano soprattutto in tema di lotta all’evasione fiscale. Dalla minoranza è stato sottolineato il tempo ristretto concesso ai consiglieri per l’analisi del provvedimento, trasmesso in commissione a pochi giorni dalla seduta del consiglio comunale.