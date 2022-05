Zero Decibel, la nuova associazione che organizza un festival il 2 giugno

Zero Decibel è una nuova associazione culturale, nata con lo scopo di promuovere la musica in ogni sua forma.

“Il nostro progetto nasce dall’esigenza di restituire spazio alla vocazione artistica, musicale, del territorio, straordinariamente ricca ed eterogenea. – afferma il presidente della neo-associazione, Luciano Accetta -Zero Decibel sarà contenitore dei numerosi artisti che vivono il nostro territorio e non solo, attraverso la promozione di eventi che vedranno la musica come protagonista assoluta. Partiremo, dopo anni di fermo per la musica, da un evento Zero che vedrà esibirsi numerosi musicisti dai diversi stili, nel magnifico scenario del Palazzo Baronale De Maria di Basicò. Vi aspettiamo il 2 Giugno allo Zero Decibel Fest.”

Allo Zero Decibel Festi si esibiranno:

Morrigan – rockabilly

The Strangers – Folk Rock

3tp – Rap

Con le incredibili selezioni musicali nei dj set di: Nessun Confine, Manlio e Zoess.

Ad ospitare il festival sarà il Palazzo Baronale De Maria di Basicò.

“Abbiamo sposato tale iniziativa con tanto entusiasmo, dando la massima disponibilità fin dal primo momento. Ringraziamo l’associazione Zero Decibel, nella persona di Luciano Accetta, per aver scelto il Palazzo Baronale De Maria come location per questo significativo evento. Siamo molto lieti di poter ospitare gli artisti siciliani e i giovani che li accompagneranno in questa giornata all’insegna della buona musica e del divertimento.” – ha aggiunto il sindaco di Basicò Filippo Gullo.

Per far divertire anche i più piccoli ci sarà uno spazio a loro dedicato con i gonfiabili, perché sia una giornata per tutti indipendentemente dall’età anagrafica. Inoltre, nell’area dedicata all’evento ci saranno dei punti di ristoro con food and drink.

Segui i canali social dell’associazione per rimanere aggiornato:

https://www.facebook.com/zerodecibelfest/

https://instagram.com/zerodecibelfest?igshid=YmMyMTA2M2Y=