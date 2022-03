Barcellona, presentato ai capigruppo consiliari il piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima

Si è tenuta nella stanza del presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino una riunione dei capigruppo per la presentazione del PAESC, cioè il piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima per Barcellona.

L’importante documento, che presto approderà in consiglio comunale per la conseguente approvazione, rappresenta il documento chiave che dovrà indicare all’amministrazione comunale gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030.

L’energy manager ing. Antonio Mazzon e l’esperto di negoziazione programmata del sindaco Dario Paterniti hanno illustrato il piano e le relative azioni di mitigazione e adattamento climatico che la casa municipale intende mettere in essere. La giornata di studio e condivisioni delle predette azioni, fortemente voluta dal sindaco Pinuccio Calabrò e dallo stesso presidente del civico consesso Angelo Paride Pino, ha consentito di ascoltare e condividere importanti proposte pervenute dai consiglieri comunali presenti, nonché ad animare il territorio ed i portatori di interesse sul fronte della transizione energetica al fine di adottare le giuste iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici.

Si è parlato anche di CER (comunità energetiche rinnovabili) e del ruolo dell’Ente Comune per il risparmio, anche economico, sulle bollette dei cittadini e delle imprese. Erano presenti all’incontro, oltre al presidente Angelo Paride Pino ed agli esperti Mazzon e Paterniti, i capigruppo Carmelo Pino (Azzurri) e Lidia Pirri (Forza Italia) e i delegati Gabriele Sidoti (Città Aperta) e Sebastiano Miano (Gruppo Misto).